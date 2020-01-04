GELİBOLU BELEDİYESİ 2020 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

Haber: Caner AKŞİT- Gelibolu Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk meclis toplantısının ilk oturumunu gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın şehir dışında bulunması sebebiyle Birinci Başkan Vekili CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çoban yönetiminde gerçekleşen Ocak ayı olağan toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis Başkan Vekili Çoban, toplantının açılışında meclis üyelerinin yeni yılını kutladı, gündem gereği meclis üyelerini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ülkeye ve ilçeye hizmet etmiş ebediyete intikal edenler için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Gündemde ilk olarak Belediye Meclisinin Aralık 2019 oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar değerlendirildi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereğince hazırlanan yeni çalışma yönetmeliği komisyonun raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

Öğrenci ve servis taşımacılığı ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nden meclise sunulan, meclisten de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, arz talep dengesi bakımından uygun olmadığına karar verilen gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Zabıta ve İtfaiye memurlarının fazla mesai ücreti konusunun da görüşüldüğü yeni yılın ilk mesaisinde 2020 yılı için aylık maktu fazla çalışma ücretinin 323,50 TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

Gelibolu Belediyesi bünyesindeki memurların sosyal denge sözleşmesinin 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermesi nedeniyle, yetkili memur sendikası Tüm Bel-Sen ile görüşme yapılması ve yeni sözleşmenin yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Özacar’a oy birliği ile yetki veren meclis, kurum bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışan yedi teknik personelin sözleşmelerini uzatarak ücretlerini belirledi.

Belediye Meclis Başkanı ve üyelerine 2020 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katılmaları sebebiyle meclis huzur haklarının belirlendiği yeni yılın ilk meclis toplantısında, daha sonra 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulması görüşüldü.

Grupların önerileri ile denetim komisyonu üyeliklerine nispi temsil oranında CHP grubundan Kemal Tarım, Mustafa Çoban, Engin Balcı ve Koray Akkuş, Ak Parti grubundan Hakan Durav üyelerin oy birliğiyle seçildiler. Bu seçimin ardından 04.12.2019 tarih ve 165 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Gelibolu Belediyesi Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği’nin dokuzuncu maddesine istinaden Sosyal Yardım Kurulunda iki yıl süre ile görev yapacak iki meclis üyesi belirlendi. CHP grubunun önergesi ile CHP’li üyeler Arif Çan ve Sercan Başoğul, Ak Parti grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildiler.

Gelibolu Belediyesi mücavir alanlarından gelen su taleplerinin karşılanması için bağlantı, kazı ve abonelik bedellerinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesini Plan ve Bütçe Komisyonuna havale eden meclis, norm kadro derece değişikliği ile ilgili gündem maddesini de oy birliği ile kabul ederek 2020 yılının ilk meclis toplantısını tek oturum ile tamamlamış oldu.

Gelibolu Belediye Meclisi, Şubat ayı mesaisini ise 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 15.00’de gerçekleştirecek.