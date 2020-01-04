Din Görevlilerinden Okullara Ziyaret

Haber: Seda Liman ZENGİN- Gelibolu Din Görevlileri ilçemiz okullarını ziyaret ettiler.Düzenlenen ziyaretlerde okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle görüşen din görevlileri yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde de istişarelerde bulunuyorlar.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Gelibolu İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler; din görevlilerimizi bu güzel faaliyetlerinden dolayı öncelikle tebrik ediyoruz dedi.

Özler konuşmasının devamında; uygulanan proje kapsamında din görevlilerimizin mahallinde sürdürdükleri çalışmalar arasında; okullara kitap ve çeşitli ihtiyaç maddelerinin temini, ihtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi gibi çalışmalar da bulunduğunu söyledi.

Özler konuşmasını; bu tür uygulamanın güzel sonuçlar getireceğine inandıklarını ve bunu devam ettirmeyi düşündüklerini ifade ederek tamamladı.