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Ezan ve Hutbe Okuma Yarışmasında Öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaca Tarafından Ödüllendirildi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- Çanakkale İmam Hatip Okulları arası Mesleki Yarışmalar kapsamında Ezan Okuma ve Hutbe Okuma Yarışmasında İl 1.si olan Furkan Günpınar ve AbdulKadir Örenci ‘ye okul aile birliği tarafından alınan hediyeler Gelibolu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret eden İlçe Milli eğitim müdürü Tahir Karaca tarafından takdim edildi. Katılım sağlayan diğer öğrencilere de hediye çeki verildi.
Öğrencilerin kendileri, aileleri, ve öğretmenleri tebrik edildi.

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