U-ETDS VE SAYISAL TAKOGRAF VERİ ANALİZİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Haber: Seda Liman ZENGİN- Gelibolu Şoförler Odası U-Etds ve Sayısal Takograf Veri Analizi ile ilgili önemli duyuruda bulundu.Gelibolu Şoförler Odası “Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; U-ETDS ve Sayısal Takograf verilerinin yüklenmesi konusunda taşımacılarımızın gerekli hazırlıklarını tamamlayamadıklarının gözlemlendiği belirtilmekte, bu nedenle, 30 Haziran 2020 tarihine kadar verilerin yüklenmemesi veya eksiklik bulunması nedeniyle uyarma müeyyidesi uygulanmayacağı bildirilmektedir.

Taşımacılarımızın verilen süre içinde hazırlıklarını tamamlayarak her iki sisteme de istenilen verileri yüklemeye başlamaları önemle rica olunur..”duyurusunu yaptı