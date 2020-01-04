BAŞKANIN YENİ İMAJI

Haber:Caner AKŞİT–İlçemiz Evreşe Belde Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak ani bir karar vererek, imaj değişikliği yaptı.-Uzun yıllardır böyle yaşadım,şimdi de böyle yaşamak istiyorum.”diyerek,önce fazla kilolarından kurtuldu ve ciddi bir rejim yaparak, 20 kilo vererek bugünkü kilosuna düştü.Daha sonra sağlığında da büyük olumlu gelişmeler görünce, biraz da imaj değişikliği yapayım dedi ve 20 yıldır yaşamış olduğu görünümünden bugünkü görünümüne geçti.

Çevresi tarafından da bu imajın çok beğenilen, görenleri şaşırtan bir görünüme kavuşan başkan Soyuak; “Çok mutluyum bugüne kadar 20 yılı aşkın eski görünümümde yaşadım. Şimdi de bu görüntü de yaşamak istedim ve en son tıptaki değişimlerden de yararlanarak, görünmek istediğim gibi fiziğe kavuştum.Çok mutluyum, ailem mutlu, çevremdeki dostlarımda bu imajımı çok beğendiler bundan sonra da bu görüntüde Allah sağlık verirse yaşamak istiyorum.Sağlığıma da kavuşmuş oldum.”dedi.

Başkan Soyuak’ı gören Evreşeliler de bu görüntüsünü daha çok beğendiklerini ve gerçekten başkanın kilo verdikten sonra daha sağlıklı bir görünüme kavuştuğunu söyleyerek; “Başkanımız genç delikanlı gibi oldu ve bizde bu durumdan hoşlandık.”dediler.