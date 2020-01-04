1. Bolayır Tarihi Sempozyumu Yapılacak

Haber: Caner AKŞİT-1.Bolayır Tarihi Sempozyumu 9 Ocak 2020 Perşembe ’de Bolayır Düğün Salonunda yapılacaktır. Başlama saati 14:00 ve bitiş saati 16:30 olan sempozyumda Prof.Dr.Zeynep Koçel Erdem,Prof.Dr. Oya Yağız, Tarih araştırmacısı Hikmet Yılmaz, Dr.Öğretim Üyesi Süleyman Özmen, Bnb.heykeltraş, Namık Kemal Arıkan sempozyuma konuşmacı olarak katılacaklar.

Sempozyumun konuları Namık Kemal’in ve Gazi Süleyman Paşa’nın hayatları, Çimpe Kalesinin tarihi,Bakla Burnu Antik Kenti’nin tarihi olacak.

Bolayır Muhtarlığı’nın düzenlemiş olduğu bu sempozyuma tüm halkımız davetlidir.