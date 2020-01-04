Bu Hafta AKM Sinemasında Vizyondakiler

Haber: Seda Liman ZENGİN- Bu hafta AKM Vizyondaki filmler : Mucize Aşk 2 ve Kırkyalan filmi .Mucize Aşk 2 filmi 12:45 – 17:00 ve 21:30 senaslarıyla, Kırkyalan filmi ise 11:00, 15:00,19:30 seanslarıyla gösterime girdi.İrtibat:0533 293 33 44

MUCİZE 2: AŞK KONUSU

Doğu’nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mizgin’in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift, Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiçte kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mizgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mizgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.

MUCİZE AŞK 2- AŞK OYUNCU KADROSU

Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği Mucize 2 filminin güçlü oyuncu kadrosunda; Şenay Gürler, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül, Sinan Çalışkanoğlu, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Ali Sürmeli yer alıyor.

Kırk Yalan Film Konusu

Sadık sonunda sevdiği kız olan Halime ile evlenebilecek olduğu için çok mutludur. Kına gecesi için Sadık’ın çocukluk arkadaşlarından oluşan bir grup yaşadıkları Pınarhisar’a gelir. Uzun zaman sonra bir araya gelen çocukluk arkadaşları kendi aralarında da bir kutlama yapmak ister. Kurulan kutlama masasındaki mezeler beğenilmez, Tahsin de arkadaşlarına Afrika armudu marula ikram eder. Ancak meyve farklı bir sarhoşluk yaratmaktadır.

Mucize Aşk 2 filmi 12:45- 17:00-21:30 seansları ile Kırkyalan ise 11:00- 15:00-19:30 seasnsları ile gösterime giriyor.