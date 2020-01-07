Poyraz fırtınası hayatı felç etti

Haber: Hilal GEZER – İlçemizde Cumartesi günü gece yarısından itibaren etkili olmaya başlayan poyraz fırtınası sebebiyle vatandaşlar sokakta yürümekte zorlanırken, bugünkü tüm ada seferleri de iptal edildi.Haber: İlçemizde dün gece yarısından itibaren etkili olmaya başlayan poyraz fırtınası sebebiyle vatandaşlar sokakta yürümekte zorlanırken, dünkü tüm ada seferleri de iptal edildi.

Pazar günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çanakkale’de turuncu kodla uyarı yapmıştı. İlçemizde bunun üzerine poyraz fırtınası etkisini arttırdı.

İlçe genelinde dün gece yarısından itibaren etkisini arttıran ve saatte 80-110 kilometre hızla esen fırtına hayatı felç etti.

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, dünkü olumsuz hava koşulları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İlçemizde de karla karışık yağmur eşliğinde etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Poyraz fırtınası sebebiyle vatandaşlar sokakta güçlükle yürürken, iskeleye vuran dalgaların boyu ise 5 metreyi aştı.

Çanakkale’de ve ilçemizde etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle boğazdan transit geçiş yapan gemiler ve Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında sefer yapan feribotlar da asgari hızla yol alarak tedbiri elden bırakmadılar.

İlçemizde de şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle çöp konteynırları ve direkleri devrildi.