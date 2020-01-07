2019 – 2020 SEZONUNDA GELİBOLUSPOR RÜZGARI

Haber: Ali GEZER- 2018- 2019 Sezonu ligde uzun süre lider olan Geliboluspor, son maçta Y.Çanspor’a deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yenilmiş ve Bozcaadaspor ile ligi 52’şer puanla bitirmişti.

2018- 2019 Sezonu ligde uzun süre lider olan Geliboluspor, son maçta Y.Çanspor’a deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yenilmiş ve Bozcaadaspor ile ligi 52’şer puanla bitirmişti.

Bozcaadaspor ile P.Off maçı normal süresi 2-2 uzatmaları

3-3 sona erdi. Penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Bozcaadaspor BAL barajında da Ç.Dardanelspor’u Penaltılarla eledi.

2019-2020 Sezonu Geliboluspor için zorlu başladı. Geliboluspor Kadrosu Kaptan Mustafa Vargel, Ecrin, Muhammet Bal ve kalecimiz Hasan Avcı dışında yenilendi.

Kaleci Ergin Çırak defansta Hüseyin Erden, Berkay Üçüncü ve Rıdvan Poyraz, orta sahada Oğuzhan Erken , Mahmutcan Özdemir ile genç Barış Tipieser ve Buğra Tutum, forvete Gürbüz Akyer Canberk Tuğ ve Onur Aydın transfer edildi

2019-2020 sezonunda ilk devrede 11 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi ve 26 puanla Adaspor ile liderliği paylaştı.

İlk devrede sahada 5 maçta 4 galibiyet aldı.

Deplasmanda 6 maçta 4 galibiyet alırken Geliboluspor ‘un iki güçlü rakibi Ezinespor ve Biga Adaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Güçlü rakipler Ç.Dardanelspor’u deplasmanda, Y.Çanspor ve Lapsekispor’u Geliboluspor kendi sahasında yendi.

Geliboluspor ilk devrede yediği 5 gol ile ligde kalesinde en az gol gören takım oldu.

İlk yarıda Geliboluspor attığı 18 golü 6 futbolcu attı.

Muhammet Bal 4 Gol

Gürbüz Akyer 3 gol

Canberk Tuğ 3 gol

Oğuzhan Erken 3 gol

Rıdvan Poyraz 3 gol

Onur Aydın 2 gol attı.

İlk devrede Kaptan Mustafa Vargel, kalecimiz Ergin Çırak ile Hüseyin Erden, Ecrin, Oğuzhan Erken, Muhammet Bal, Gürbüz Akyer ve Onur Aydın tüm maçlarda yer aldı.

Kart cezası ve sakatlıklar nedeniyle Berkay Üçüncü 1 maç Rıdvan Poyraz ve Canberk Tuğ 3 maç oynayamazken genç oyuncularımız Barış Tipieser, Mahmutcan Özdemir 7 maçta yer bulurken Halil Özdemir, Buğra Tutum, Eray Süngü, Enes ve İsmail de bazı maçlarda şans buldu

Geliboluspor ikinci devre çalışmalarına başlarken şampiyonluk hedefi için kadroyu takviye için transfer arayışları da devam ediyor.

Teknik Direktör olarak Keşanspor BAL Antrenörü Cem Sabur ile anlaşıldı.

Bir forvet ve bir orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varılırken sürpriz başka isimler de olabilir.