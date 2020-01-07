CHP İlçe Örgütü Kongrelere Hazır

Haber:Seda Liman ZENGİN- CHP İlçe Örgütü 19 Ocak’ta yapılacak olan kongreleri için çalışmalarını tamamladı.

07 Ocak 2020 Salı günü (bugün) saat 12:00’de İlçe Başkanı İsmail Parlak yeniden CHP İlçe Başkanı olabilmek için adaylığını açıklacağını bildirerek tüm halkımızı bekleriz mesajını verdi.

Geçtiğimiz hafta ilçemiz köylerine 19 Ocak’ta yapılacak olan kongreleri için vatandaşlarla da bağlarını koparmayan ve onlarla sohbetlerini sürdüren CHP İlçe örgütü aynı zamanda kongre davetiyalerini de bıraktılar.

Bu hafta CHP İlçe Örgütü sosyal medya hesapları üzerinden “19 Ocak’ya yapılacak olan kongremiz için hazırlıklarımız tamam” mesajını verdiler.