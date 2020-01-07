İsmail Parlak CHP İlçe Başkanı Adaylığını Açıkladı

Haber:Seda Liman ZENGİN- CHP Gelibolu İlçe Kongresi

19 Ocak 2020 günü saat 11:00’de yapılacak bunun üzerine kongre öncesi İlçe Başkanı adayları, adaylıklarını açıklamaya başladılar.

Mevcut İlçe Başkanı İsmail Parlak dün adaylık açıklamasında bulundu.CHP Gelibolu İlçe Kongresi 19 Ocak 2020 günü saat 11:00’de yapılacak bunun üzerine kongre öncesi İlçe Başkanı adayları, adaylıklarını açıklamaya başladılar.

Mevcut İlçe Başkanı İsmail Parlak dün adaylık açıklamasında bulundu.

İsmail Parlak açıklamasında; “09 Aralık 2017 tarihinde CHP İlçe Kongresinde yapılan seçimde görev alan ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri göreve başladılar. 24 Haziran 2018 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Gelibolu İlçe Örgütü olarak başarılı bir çalışma sonucunda; Cumhurbaşkanlığı seçiminde %53,55, milletvekili seçiminde : %44,16 oy aldık.

29 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan seçim genelgesi ile yerel yönetim seçim takviminin başlamasıyşa ,il genel meclis adayı olmak için istifa eden ilçe başkanı Nevzat Kaya’dan boşalan ilçe başkanlığına ilçe yönetim kurulu kararı ile ilçe başkanı olarak göreve başladım.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçiminde millet itifakı olarak;Gelibolu tarihinde ilk defa belediye başkanlığını üçüncü defa M.Mustafa Özacar kazanarak büyük bir başarı elde edilmiştir, il genel meclis üyeliği seçiminde %42 ,28 oy oranı ile 2 meclis üyeliği kazanılmıştır, belediye meclis üyeliğinden 15 üyeden %51,07 oy oranı ile 10 belediye meclis üyeliği kazanılmıştır.Millet ittifakı olarak desteğini esirgemeyen iyi parti ilçe başkanı ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz.

19 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Gelibolu CHP İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına aday olduğumu üyelerimizin huzurunda açıklıyorum.”diyerek İsmail Parlak CHP Gelibolu İlçe Başkanlığı Adaylığını üyeler önünde açıkladı.

Parlak aynı zamanda 19 Ocak 2020 tarihinde yapılacak olan CHP İlçe Kongresine desteklerinizi ve katılımlarınızı bekliyorum dedi.

