SOĞUK VE KAR’A RAĞMEN TEZGAHLARINI KURDULAR

Haber: Seda Liman ZENGİN- İlçemizde dün halk pazarı (salı pazarı)ndan dolayı pazarcı tezgahtarlarının bazıları soğuğa ve kar’a rağmen tezgahlarını kurup, satış yaptılar .

Çoğu tezgahtar ateş yakıp ısındılar ve müşterilerine bu şekilde satış yaptılar.

Soğuğunda etkisiyle vatandaş bir an önce ürünlerini satıp, evlerine dönmek istiyoruz.Aynı zamanda “Kapalı Pazar” ında bir an önce olması bizi bu sıkıntıdan kurtaracak.Yetkililerden bu işi bir an önce hızlanmasını talep ediyoruz.”dediler.

KAR VE SOĞUKTAN MEYVE SEBZE FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Kar yağışının yanı sıra bu hafta hava sıcaklıklarının düşmesiyle ilçemizde don olaylarının yaşanması seralarda ürünlerin zarar görmesine neden oldu.

Don olaylarından temel kış sebzesi domates, patlıcan ve ıspanak gibi ürünler nasibini aldı.

Geçen ay kilogramı 4 lira olan patlıcanın fiyatı 6 lira, 2 lira olan domates 4 lira, 3 liradan satılan kabağın fiyatı 6, kilogramı 4 lira olan sivri biberin fiyatı 5,5 lira ve kilogramı 2 liradan alıcı bulan ıspanak da 5 liraya yükseldi. Meyvelerden 1 kilogram ithal muzun fiyatı 5,5 liradan 6,5 liraya, mandalina da 1,75 liradan 2,5 liraya çıktı. 1,8 liradan alıcı bulan portakalın fiyatında ise bir değişiklik görülmedi.