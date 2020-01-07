Haber: Hilal GEZER- Destek Hizmet Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçe ekipleri dün ; ilçemizde etkili olan şiddetli fırtınanın meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalıştılar.
Ekipler şehrin ana arterlerinde ve Aleaddin Kalfa Mezarlığı’nda devrilen ağaçları yerinden kaldırarak yoğun bir mesai harcadı.
Şiddetli Fırtınadan Sonra Park ve Bahçeler Ekibi Yoğun Mesai Harcadı
Haber: Hilal GEZER- Destek Hizmet Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçe ekipleri dün ; ilçemizde etkili olan şiddetli fırtınanın meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalıştılar.