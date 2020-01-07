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Şiddetli Fırtınadan Sonra Park ve Bahçeler Ekibi Yoğun Mesai Harcadı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Hilal GEZER- Destek Hizmet Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçe ekipleri dün ; ilçemizde etkili olan şiddetli fırtınanın meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalıştılar.
Ekipler şehrin ana arterlerinde ve Aleaddin Kalfa Mezarlığı’nda devrilen ağaçları yerinden kaldırarak yoğun bir mesai harcadı.

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