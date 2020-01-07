Fırtına Kuyruklara Neden Oldu

Haber:Ali GEZER-Son iki gündür devam eden şiddetli karayel ve poyraz fırtınaları yüzünden boğaz trafiği zaman zaman durdu.

İlçemizle, Çardak ve Lapseki arasında çalışan feribotlar rüzgarın hızının 60 km nin üzerine çıkması nedeniyle seferlerini aksamalı olarak sürdürdüler.Dün sabahtan itibaren kar yağışının başlamasıyla birlikte rüzgar kalınca seferlerde normale dönmeye başladı.

Uzun kuyruklar oluşturan fırtınanın normale geçmesiyle birlikte tır kuyrukları da yavaş yavaş erimeye başladı.