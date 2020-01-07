Sosyal Medyadaki İddialar Vatandaşı Üzdü

Haber: Recep Yüzüak- Yanında çalışan işçisini Roman olduğu için işten kovduğu sosyal medyada yayılınca vatandaşın tepkisini aldı.

Geçtiğimiz haftalar Atatürk Caddesi üzerinde yeni açılan Ambar isimli Kuruyemiş ve baharatçı dükkanında çalışmaya başlayan Buse Bektaş isimli bayan işçi, bir süre çalıştıktan sonra iş yeri sahibi tarafından sorguya çekildiğini iddia etti.Geçtiğimiz haftalar Atatürk Caddesi üzerinde yeni açılan Ambar isimli Kuruyemiş ve baharatçı dükkanında çalışmaya başlayan Buse Bektaş isimli bayan işçi, bir süre çalıştıktan sonra, iş yeri sahibi tarafından sorguya çekildiğini iddia etti.

“Sen Roman mısın? Doğru söyle! Romansan burada çalışamazsın. Sorusuyla muhatab olunca şaşkına uğrayarak; “Ben Selanik göçmeniyim. Roman olsam ne farkeder?deyince de işten kovuldum.”dedi.

100 yıldır ilçemizde yerli halk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya göçmenleri ile bir arada yaşayan insanlarımızın bugüne kadar birbirlerini hiç bir şekilde ırkçılıkla suçlamamaları karşısında bu tür ırk ayrımcılığı olayı ilk kez yaşanınca Gelibolu Halkının da tepkisini aldı.

Görüştüğümüz bir çok esnaf, iş yerlerinde yıllardır Roman işçi çalıştırdıklarını, bugün Gelibolu Sanayisinin dün olduğu gibi işçiliğinin yüzde 50’den fazlasını Roman ve göçmenlerin oluşturduğu ilçemizde olay çarşı esnafının da tepkisini çekti.

Konuştuğumuz birçok iş adamı Gelibolu’da yaşayan Romanların hiç birisinin başta hırsızlık ve ahlaksızlık olmak üzere bir suçlarının tespit edilmediğini birçok iş adamının tatile giderken evlerinin ve iş yerlerinin anahtarlarını Roman Vatandaşlara teslim ederek, iş yerlerinin kasasını da evlerinin temizliğini de onlara bırakabildiğini anlatan vatandaşlar; “bugün en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğimizin olduğu bir günde ülkemizin insanlarını ayırarak, hata yapılmasının yanlış olduğunu söylediler.

Kendisiyle görüştüğümüz Buse Bektaş; “Benim babamda, amcalarım da hepimiz yıllarca, ailece Gelibolu’da esnaflık yapan insanlarız. Böyle bir ayırımcılıkla hiç bir zaman, hiç bir yerde karşılaşmadım. Benim yüzlerce roman olmayan arkadaşlarım var, ailemin komşuları var.Şoktayım bu nasıl bir söylemdir?” dedi.

Bu konuda görüştüğümüz Roman Vatandaşlar da olayı kınadıklarını ,bu aşağılayıcı tavrın birlikte yaşadığımız kimseye yakışmadığını söylediler.

Bu iş yeri sahibinin de 8- 10 yıldır Kavak’ta emlakçılık yaptığını, arsa alım- satımı yaptığını söyleyen vatandaşlar, kendisi Gelibolu’ya geldiğinden bugüne kadar, “Sen Tokatlısın, bizden değilsin dendiğine rastlamış mıdır? diye soruyorlar.

Olayların sosyal medyada hızla yayılması üzerine anılan iş yerine giden gazeteci Recep Yüzüak, iş yerinin İlkay Çutuk isimli bir hanıma ait olduğunu bu konuda eşinin ancak bize bilgi verebileceğini öğrendik.

Görüştüğümüz Burkay Çutuk; “İddia edildiği gibi bir olay yaşanmadığını adı geçen işçinin müşteri münasebetlerindeki dik konuşması yüzünden 15 gün çalıştıktan sonra işten çıkarıldığını”söyledi.

İş yerinin eşinin üzerinde olduğunu söyleyen M.Burkay Çutuk’a ; gazeteci Recep Yüzüak :

“İş yerinde bu bayana roman olduğu sorusu soruldu mu?”dedi.

Sorumuza cevap veren Burkay Çutuk; “Kayınpederim sormuş, ama bu sorunun cevabının onun işten çıkarılmasına neden olması gibi bir etki yoktur.Çalışan işçiyi ben sadece müşterilerimize dik konuşması yüzünden çıkardım.Kendisine de hem çalıştığı günün karşılığı yevmiyesini hem de 15 gündür SGK ‘ya bildirmediğim içim SGK bedelini verdim.

Bu yüzden de helallaştık.Bizim vicdanımız rahat böyle bir konuya dikkat etseydik baştan işe alırken sorardık ve almazdık.” dedi.

Burkay Çutuk: “İş yerinde bu tür ayrımcılık yapmamız söz konusu değildir.Bu konuda sosyal medyada yazılanları kabul etmiyorum ve cevapta vermiyorum.Eğer bu tür iddialar devam ederse elbette hukuk yolunu seçeceğiz.”dedi.

Böyle bir yanlış anlaşılmanın üzücü olduğunu kabul ediyorum.Bizce neden olmayan bir konudan dolayı bu yaygaranın koparılması bizi üzmüştür.”dedi.