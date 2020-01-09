OYUNCAK YÜKLÜ TIR YANARAK KÜL OLDU

Haber: Caner AKŞİT- İlçemize bağlı Bolayır mevkiinde oyuncak yüklü bir tır bilinmeyen bir nedenle yanarak kül oldu.İlçemize bağlı Bolayır mevkiinde oyuncak yüklü bir tır bilinmeyen bir nedenle yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı 45 UR 278 plakalı Veysel Dursun yönetimindeki tır arkasındaki çekici römorkor ile birlikte Keaşn istikametinden Gelibolu yönüne gelmekte iken Bolayır mevkinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumun Gelibolu itfaiyesine bildirimesinin ardından olay yerine giden ekipler, içi oyuncak yüklü olması nedeniyele ateş topuna dönen aracı söndürdüler.

Olay nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı ve yapılan çalışmalar sonunda tekrar trafiğe açıldı. Yangında can kaybı olmazken, tır, römorker ve oyuncaklar tamamen yandı.