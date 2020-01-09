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SAĞLIKLI BESLENME SEMİNERİ VERİLECEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Hilal GEZER-Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında Gelibolunun BAYANLARI için 10 Ocak 2020 Cuma Günü saat 9.30 da Gelibolu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Okçuluk Salonunda (Kapalı Spor Salonunda ) Sağlıklı Beslenme semineri verilecek.
Tüm Gelibolunun Bayanları seminere davetlidir. (Seminer ücretsizdir).
Bilgi İçin : Spor Egitim Uzmanı Ayşe Tekiroğlu

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