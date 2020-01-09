SAĞLIKLI BESLENME SEMİNERİ VERİLECEK

Haber: Hilal GEZER-Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında Gelibolunun BAYANLARI için 10 Ocak 2020 Cuma Günü saat 9.30 da Gelibolu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Okçuluk Salonunda (Kapalı Spor Salonunda ) Sağlıklı Beslenme semineri verilecek.

Tüm Gelibolunun Bayanları seminere davetlidir. (Seminer ücretsizdir).

Bilgi İçin : Spor Egitim Uzmanı Ayşe Tekiroğlu