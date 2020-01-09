“Robinson Crouse ile Maceraya Çıkalım “ Müzikli Çocuk Oyunu Geliyor

Haber: Caner AKŞİT- Gelibolu Sanat Derneği çocuklara 11 Ocak Cumartesi günü 2 seanslık müzik oyunu getiriyor.Gelibolu Sanat Derneği çocuklara 11 Ocak Cumartesi günü 2 seanslık müzik oyununu getiriyor.

İlçe Milli Eğitim Gösteri Salonunda gösterime girecek olan “Robinson Crouse ile Maceraya Çıkalım” Müzikli Çocuk Oyunu saat 13:00 ile 15:00 seansları ile seyircilerinin karşısına çıkacak.

Biletleri Gelibolu Sanat Merkezi’nden temin edebilirsiniz.

İrtibat numarası: 0541 566 01 09