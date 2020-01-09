GÜNCEL HABERLER 

“Robinson Crouse ile Maceraya Çıkalım “ Müzikli Çocuk Oyunu Geliyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Caner AKŞİT- Gelibolu Sanat Derneği çocuklara 11 Ocak Cumartesi günü 2 seanslık müzik oyunu getiriyor.Gelibolu Sanat Derneği çocuklara 11 Ocak Cumartesi günü 2 seanslık müzik oyununu getiriyor.
İlçe Milli Eğitim Gösteri Salonunda gösterime girecek olan “Robinson Crouse ile Maceraya Çıkalım” Müzikli Çocuk Oyunu saat 13:00 ile 15:00 seansları ile seyircilerinin karşısına çıkacak.
Biletleri Gelibolu Sanat Merkezi’nden temin edebilirsiniz.
İrtibat numarası: 0541 566 01 09

Bunları da sevebilirsiniz

KENT KONSEYİ 1.SORUN OLARAK “FERİBOT İSKELESİ” DEDİ

buyukzafer 0

Şarbon Hastalığı’na İlçe Tarım ‘dan Açıklama Geldi

buyukzafer 0

Vatandaş Adaylardan İş İstiyor

buyukzafer 0

Bir cevap yazın