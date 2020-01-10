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KAYMAKAM HAKAN KILINÇKAYA’ NIN ‘’10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER’’ GÜNÜ MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Hakan Kılınçkaya 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günününü kutladı. Kılınçkaya mesajında;“İletişimin etkili ve en yaygın kanallarından biri olan basın; halkın haber alma, kamuoyu oluşturma ve anlatım özgürlüğünün güvencesidir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran önemli bir mesleği icra eden gazetecilik, ilkeli yayıncılık anlayışı ile olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına sesi olmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum ve kamu mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.”dedi.

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