ÖZACAR “GELECEĞİN AKILLI ŞEHİRLERİ İÇİN ORTAKLIK PROJESİ “ TOPLANTISINA KATILDI

Haber: Seda Liman ZENGİN- Özacar, Çanakkale Belediyesi tarafından yürütülen ve Türkiye Avrupa Birliği arasında şehir eşleştirme hibe programı kapsamında gerçekleştirilen “Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi”nin kapanış toplantısına katıldı.

Çanakkale’de ‘Geleceğin Akıllı Şehirleri’ toplantısı yapıldı.

ÇANAKKALE Belediyesi’nin ana faydalanıcısı olduğu Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, ‘Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi”nin kapanış toplantısı yapıldı.

ÇANAKKALE Belediyesi’nin ana faydalanıcısı olduğu Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, ‘Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi”nin kapanış toplantısı yapıldı. İnsanları ulusal düzeyde bir araya getirmenin önemini vurgulayan AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Türkiye’de son derece başarılı bir şekilde belediyelerle çalışabiliyoruz” dedi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da, Çanakkale Akıllı Şehir Yol Haritasını hazırlamak için verimli bir dönem yaşadıklarını belirtti.

Proje detaylarının anlatıldığı kapanış toplantısına, Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Tarragona Belediye Başkanı Yardımcısı Jordi Fortuny Guinart, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Müdürü Cemal Baş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Dursun Yıldırım Bayar ile davetliler katıldı.

‘TÜRKİYE’DE SON DERECE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE BELEDİYELERLE ÇALIŞABİLİYORUZ’

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, insanları ulusal düzeyde bir araya getirmenin önemini vurgulayarak, “Burada aynı zamanda Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de gelişmesi söz konusu. Bu nedenle bu noktada şehir eşleştirme projesi gerçekleştirdik. Türkiye’de son derece başarılı bir şekilde belediyelerle çalışabiliyoruz. 20 tane projemiz var. Bu projelerin büyük bir kısmı artık kapanışa geliyor. Çanakkale’de de olduğu gibi kapanışa giden projeler var ve şunu gördük. Burada bu projenin oluşturulması, bunun ötesine geçilmesi tabi iş birliğinin devam etmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, dostane ilişkilerin, insani ilişkilerin devam ettirilmesi demek aslında. Sadece proje süresince değil bunların aslında proje bitiminden sonra devam etmesinden bahsediyoruz. Biz teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Bilgi iletişim teknolojilerini kullanmaya çalışıyoruz, amaç vatandaşlarımızın günlük hayatlarını daha iyi hale getirebilmek. Burada yapılan şeylerin toplamına bakacak olursak, son derece inovatif bir şekilde verilerin toplanması var ve bu verilerin hizmet için kullanılması söz konusu. Bu trafik olabilir, ulaşım olabilir, elektrik, elektrik temini, su, su yönetimi gibi konular tabi ki okullar, hastaneler, kütüphaneler, bütün bunları yani belediyelerin sağladığı bütün hizmetleri aslında bu akıllı şehirler yaklaşımıyla desteklenebileceğini söyleyebiliriz” dedi.

‘GELECEĞİN AKILLI ŞEHİRLERİ İÇİN ORTAKLIK PROJESİ DE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLDU’

Ardından söz alan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da şunları kaydetti: ‘Bu süreçte kent aktörlerinin ortak dili konuşmasını sağlamak, kentsel öncelikleri tespit etmek ve Çanakkale Akıllı Şehir Yol Haritasını hazırlamak için verimli bir dönem yaşanmıştır. Akıllı şehirler dönüşüm yolculuğunda oldukça şanslı bir belediyeyiz. Kentimizde ortak aklın ve vizyonun oluşturulması, dil birliğinin sağlanması için yürütülen tüm çalışmaların yanında, Türkiye’deki yerel idareler ile AB üye ülkelerindeki yerel makamlar arasında kentlerin eşleştirme eylemleri yoluyla AB üyeliği ile ilgili alanlardaki değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturmayı amaçlayan Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında yürüttüğümüz Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi de bizim için önemli bir fırsat oldu. 4.5 milyon euro bütçeli projemizin amaçları: AB üyesi ve süreçte yer alan ülkelerin yerel yönetim ilişkilerini geliştirme, AB uyum sürecinde farkındalığın artması, uluslararası düzeyde işbirliği yaparak, yerel/bölgesel çözümler üreterek sorunları çözme fırsatı oluşturulması ve akıllı şehirler özelinde iki belediyenin deneyimlerini paylaşmaları, ortak stratejiler ve strateji raporları geliştirmeleri ve sonuç olarak da uzun vadeli ve sürdürülebilir bir işbirliği için bir yol haritası oluşturulması olarak tanımlanmıştı.ö

‘Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi Değerlendirmesi’, ‘Yerel Yönetimler ve Akıllı Şehirler’, ‘Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkiler’ oturumlarının ardından toplantı sona erdi.