1. Bolayır Tarihi Sempozyumu Yapıldı

Haber: Caner AKŞİT-1.Bolayır Tarihi Sempozyumu 9 Ocak 2020 Perşembe ’de Bolayır Düğün Salonunda yapıldı.i

Başlama saati 14:00 ve bitiş saati 16:30 olan sempozyumda Prof.Dr.Zeynep Koçel Erdem,Prof.Dr. Oya Yağız, Tarih araştırmacısı Hikmet Yılmaz, Dr.Öğretim Üyesi Süleyman Özmen, Bnb.heykeltraş, Namık Kemal Arıkan sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumun konuları Namık Kemal’in ve Gazi Süleyman Paşa’nın hayatları, Çimpe Kalesinin tarihi,Bakla Burnu Antik Kenti’nin tarihi oldu.

Seminere Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can, Bolayır Halkı ve davetliler katıldı.