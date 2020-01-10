ÖZACAR’IN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Haber: Caner AKŞİT- Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, “Tüm zorluklara rağmen görevini özveri içinde yerine getiren değerli gazetecilerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, yayınladığı yazılı mesajla demokrasi ve haber alma hakkının en önemli kuvveti olarak sayılan basının değerli mensuplarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı.Başkan Özacar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin temel öğelerinden olan basın, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi yönünden vazgeçilmez bir işleve sahiptir. İletişimin en güçlü kanallarından olan basın, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasında etkili bir araçtır. Basın, her zaman ve her koşulda, kamu yararını göz önünde bulundurarak, yansız ve ilkeli habercilik anlayışını benimsemeli, ilkeli yayıncılık anlayışının gereği olarak da gelişmeleri tarafsız bir şekilde halka aktarmalıdır.

Ülkemizde iletişim özgürlüğünün önünü açan 212 sayılı yasanın çıkarılışının 59. yılında bugün Gazeteciler Sendikasının verilerine göre 108 gazeteci tutuklu bulunmakta, mahkemelerde binlerce dava sürmektedir. Türkiye dünya basın özgürlüğü sıralamasında, ifade özgürlüğü ve bireylerin temel hak ve özgürlükleri kriterlerinde maalesef ki bugün çok geri durumdadır. Bununla birlikte halen gazetecilerin haberlerinden dolayı sıkıntılar yaşadığı, yoğun dış ve içsel sansüre uğradığı, birçok basın mensubunun ciddi ekonomik problemler yaşadığı bir dönemden geçiyoruz.

Böylesine bir süreçte halkın bilgilenmesi, kamuoyu adına takipçilik işlevinin gerçekleşmesi, dolayısıyla demokrasinin pekişmesi için gazetecilerin günümüzde daha da önemli olduğunu düşünmekteyiz. Dün olduğu gibi bugünde çalışan gazetecilerimizin yanlarında olduğumuzu bugün vesilesiyle bildirir, taleplerinin biran önce yerine getirilmesini diler, tüm zorluklara rağmen görevini özveri içinde yerine getiren değerli gazetecilerimizin gününü kutlar, meslek hayatlarında mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim”