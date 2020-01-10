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YENİ YIL IŞIKLANDIRILMALARI YERİNDEN ÇIKARTILIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber : Ali GEZER- Yeni yıla girmeden önceki hafta sokak ve caddeler led ışıklandırmalarla süslenmişti.
Belediye ekipleri bu ışıklandırmalar için yoğun bir mesai harcamışlardı.Yeni yıla girmemizin ardından bu ışıklandırmalar elektrik tasarrufundan faydalanmak adına yeniden toparlanıyor.Ekipler bu defa ışıklandırmaları yerinden çıkarmak için mesai harcıyor 

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