Avukat Koray Akkuş’un Yeni ofisine hayırlı olsun ziyareti

Haber: Hilal GEZER- Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlker Doğan Müd Yar. Ali Egi ve Adalet Alan Şefi Sevinç Bal Yıldırım, Avukat Evrim Aybalcı ve Avukat Koray Akkuş’un yeni ofisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyaret esnasında Adalet Bölümü 12.sınıf öğrencisinin staj yaptığı ofiste Adalet Bölümü hakkında konuşuldu. Avukat Evrim Aybalcı: stajer öğrenciden çok memnun olduğunu öğrencinin özverili çalıştığını tüm avukatların Adalet Bölümünden stajer almasını desteklediğini söyledi. Okul müdürü İlker Doğan ise; öğrencilerimiz öğrendiklerini uygulamak istiyorlar bu anlamda katkı sağladıkları için avukatlara teşekkür etti.