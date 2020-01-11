ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Haber Merkezi -10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle gazetemize ziyarette bulunan İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve eşi bayan Güçlü , CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür, eski CHP İlçe Başkanı Nevzat Kaya, İl Genel Meclis Üyesi Nihat Öner, gazetemizi ziyaret ederek, çalışan arkadaşlarımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı başarı,sağlık dileklerini ileterek, yaptıkları zor görev nedeniyle onları kutladılar ve günün anısına kendilerine çiçek, pasta ve değişik hediyeler sunarak, moral destek oldular.Çalışan arkadaşlarımızı görevleri başında ziyaret eden ve bugünü unutmayarak moral destek olan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN ÖZACAR ÇİÇEK GÖNDERDİ

İlçemiz Belediye Başkanı Mustafa Özacar da yoğun programı nedeniyle ilçe dışında olduğu için çalışan arkadaşlarımıza çiçek göndererek günlerini kutladı.

Bu arada çeşitli kamu kuruluşlarının müdür ve çalışanlarından da kutlama mesajları alan gazetemiz, bu mesleğin emekçilerine verdikleri değerden dolayı tümüne teşekkürlerini sundular.

Ziyaretlerin yanı sıra telefonla da gazetemizi arayarak, 10 Ocak “Çalışan Gazetecileri Gününü” kutlayan herkese teşekkür ediyoruz.

BÜYÜK ZAFER GAZETESİ ÇALIŞANLARI