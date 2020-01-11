“KADINA ŞİDDETE DUR DE! PANELİ BUGÜN

Haber: Seda Liman ZENGİN- 11 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de BUGÜN Atatürk Kültür Merkezi’nde, Gelibolu Kadınlar Derneği,Gelibolu Kent Konseyi,Gelibolu Düşünce Platformu “Kadına Şiddete Dur de!! “Paneli düzenlenecek.

Prof.Dr. Cumhur Aslan, Sosyolog Ayşen Ece Kavas,Nigar Etizer Karacık, Sosyolog Ayşen Ece Kavas,Dr.Burcu Topçu Akpınar konuşmacı olarak katılacaklar.Düzenlenen panele tüm halkımız davetlidir.