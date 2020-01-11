Haber: Hilal GEZER- 10 Ocak 2020 tarihli 31004 sayılı Resmi Gazete’de Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.Yönetmelik değişikliği ile;
1- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasındaki C2, C3,
K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin taşımasını üstlendikleri
eşyalar için taşıma senedi ile beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı
taşıtın hareket ettiği saatten en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS
sistemine işlemek/iletmek zorunluluğu 01.01.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.
2- Aynı maddenin otuz birinci fıkrasındaki sayısal takograf ünitelerindeki verileri,
taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda
arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine
gönderme zorunluluğu 01.01.2024 tarihine kadar ertelenmiştir.
3- 24 üncü maddenin 2 nci fıkra (I) bendindeki Karayolu Taşıma Yönetmeliği
kapsamında yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak taşıtlarda 26.10.2016 tarihli ve
29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında
Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile yedi gün süreli
kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu, 01.01.2024 tarihine kadar
ertelenmiştir. (D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı araçlar da bu kapsamdadır.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Haber: Hilal GEZER- 10 Ocak 2020 tarihli 31004 sayılı Resmi Gazete’de Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.Yönetmelik değişikliği ile;