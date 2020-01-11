Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Haber: Hilal GEZER- 10 Ocak 2020 tarihli 31004 sayılı Resmi Gazete’de Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.Yönetmelik değişikliği ile;

1- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasındaki C2, C3,

K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin taşımasını üstlendikleri

eşyalar için taşıma senedi ile beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşımanın yapılacağı

taşıtın hareket ettiği saatten en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS

sistemine işlemek/iletmek zorunluluğu 01.01.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

2- Aynı maddenin otuz birinci fıkrasındaki sayısal takograf ünitelerindeki verileri,

taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda

arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine

gönderme zorunluluğu 01.01.2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

3- 24 üncü maddenin 2 nci fıkra (I) bendindeki Karayolu Taşıma Yönetmeliği

kapsamında yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak taşıtlarda 26.10.2016 tarihli ve

29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında

Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile yedi gün süreli

kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu, 01.01.2024 tarihine kadar

ertelenmiştir. (D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı araçlar da bu kapsamdadır.