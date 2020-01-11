“KADINA ŞİDDET PANELİ”NE YOĞUN İLGİ

Haber: Seda Liman ZENGİN- 11 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde, Gelibolu Kadınlar Derneği,Gelibolu Kent Konseyi,Gelibolu Düşünce Platformu “Kadına Şiddete Dur de!! “Paneli düzenledi.

Panelde Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Av. Koray Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Nigar Etizer Karacık, Sosyolog Ayşen Ece Kavas,Dr.Burcu Topçu Akpınar ise konuşmacı olarak katıldı.

Panelde; kadına şiddetle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğinin mesajı verilirken, kadının saygınlığının her zaman korunması gerektiği vurgulandı.

Panelde kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin artış gösterdiği, vakaları konu alan Kadına şiddet konusu işlendi.

Şiddete maruz kalan kadınların neler yapması gerektiği , kadının toplumdaki yeri ve önemi, kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin neden her geçen gün artış gözlendiği gibi konular ele alındı.

Panele Kaymakam Hakan Kılınçkaya, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü , Belediye Başkan Vekili Av.Koray Akkuş, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri,MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ve çok sayıda bay- bayan davetli katıldı.Panele bayanların yanı sıra erkeklerde katılım sağladı.