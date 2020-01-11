MÜZEDE SELFIE ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Haber: Ali GEZER- Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müze ve ören yerinde tüm dünya ile eş zamanlı “Müzede Selfie”etkinliği düzenledi. Bu yıl söz konusu etkinliğin 15 Ocak 2020 günü Troya Müzesinde gerçekleştirileceği, “Avrupa’da yılın Müzesi Ödülü’nde” finale kalan Troya Müzesi için uluslararası ayağı olan etkinliklerin son derece önem arz ettiği bildirildi.

Çanakkale Valiliğinin önderliğinde 15 Ocak 2020 günü Troya Müzesinde yapılacak olan “Müzede Selfie Günü” etkinliğine katılım sağlanması hususunda Gelibolu Kaymakamlığı tarafından bilgi verilerek tüm vatandaşlarımız davet edildi.