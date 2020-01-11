Turan“100 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçecek

Haber Merkezi- AK Parti Küçükkuyu Belde Teşkilatının 7. olağan kongresi, Zeytin Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.AK Parti Küçükkuyu Belde Teşkilatının 7. olağan kongresi, Zeytin Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Burada konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Türkiye yaptığı anlaşmalarla Libya’nın resmi komşusu oldu

Bizim o bölgede iznimiz olmadan doğalgaz araması, petrol araması veya balıkçılık yapılamayacak. Uzun yıllar yapılan görüşmeler sonunda anlaşma hayata geçirilerek büyük bir adım attık. CHP ve HDP hariç herkes ayakta alkışladı. Deniz Baykal ‘çok sevindik’ diyor. Sevindim demiyor. Biz AK Parti ile CHP kavga ederiz ama milli meselelerde aynı yerden bakarız demek bu cümle. Destek olmamız lazımdı, o anlaşma ile guru duydum diyor. Ama sayın Baykal çok sular aktı o köprü altından. Sayın Baykal’ın bıraktığı CHP ile Kemal beyin yönettiği CHP arasında sadece isim benzerliği var. Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir operasyon ile oraya geldi. HDP ruhu aksettirildi CHP’ye. Milliyetçilik, ulusalcılık kalmadı partide. Devletçi olan Avrupa’ya Türkiye’yi şikayet eder mi? Baykal’ın partisinden hiçbir şey kalmadı. Gönül isterdiki muhalefet, AK Parti ile kavga edilsin ama tek bayrak tek devlet dediğimizde ulusal meselelerde birlikte olalım. Suriye teskeresinde HDP hariç bütün partiler evet dedi ama CHP Genel Başkanı içim kan ağlayarak evet diyorum dedi”.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, “Bu ülke eski Türkiye değil İMF’nin yönettiği, ABD’nin racon kestiği bir ülke değil. Bu ülke kayıtsız şartsız milletin diyen bir ülke haline geldi. Bölgemizde ne kadar mesele varsa çözüm üretmeye uğraşan bir ekip haline geldik. Putin ve Erdoğan bir araya geldiler iki lider Libya’ya durun dediler. Eğer teskere geçmeseydi Erdoğan o masada olabilir miydi? Baykal o yüzden diyor kıymetli bu işler diye” şeklinde konuştu.

“Diğer partilere geçenler şahsi koltuk sevdasından”

Turan, Ak Part’den ayrılarak diğer partilere geçenler hakkında yaptığı konuşmada; “Daha son seçimlerde Ak partiden aday olmuş aday adayı olmuş arkadaşlar bugün başka partiye geçip en ağır ithamda bulunuyorlarsa şahsi meseleden başka bir şey değil. Cumhur ittifakı zayıflıyorsa Türkiye zayıflıyor. Cumhur ittifakı güçleniyorsa Türkiye güçleniyor. ABD ve dünya Türkiye ne yapacak derken sen makamın alındığında çocuk gibi ağlayacaksan hiç bunun kıymeti olmaz. Doğu Akdeniz güvenliğine, Suriye’nin geleceğine baktığımızda bu meselenin Ak parti meselesi olmadığını Türkiye’nin bir basamak daha çıkma veya çıkmama meselesi olduğu ortada. Türkiye’yi biz büyüttük biz daha çok büyüteceğiz inşallah. Türkiye artık kendi kuralını kendi koyuyor. Karşımızda ki en yakın olan CHP’nin haline baktığımızda siyasi magazin partisi. Saraya kim gitti kim geldi, rüşvet verildi mi verilmedi mi tartışmalarını ötesine geçemiyorlar. Bunların bu ülkeye katabileceği bir şey yok. İstanbul hava limanı uçak inmedi dediler rekor kırdık. Putin uçağı inmedi dediler bilinçli olarak eski hava limanına indi. Kayseri’de polis vatandaşı dövdü dedi görüntü çıktı dövmediği ortaya çıktı. İşimizi bıraksak CHP’nin yalanlarına cevap versek gün yetmez. Kadınların altın günü gibi bunların yalan gün yapması lazım. Bugün OAG rapor açıkladı 10 yıllık araştırma neticesinde havacılıkta dünyada en çok büyüyen ülke olduğumuzu. Büyümenin adresi AK Parti.”

“100 belediye Ak Partiye geçecek”

Turan, önümüzdeki günlerde diğer partilerde olan 100’e yakın Belediye Başkanı’nın AK Parti rozeti takacağını ifade ederek, ” Başlıyoruz her hafta 5 arkadaşımız her partiden bir belediye başkanımız tören ile AK Partiye katılacak. Yüze yakın farklı belediyelerden AK Parti’ye katılım olacak. Birileri kavga ederken AK Parti’nin nasıl büyüdüğünü beraber göreceğiz. AK Parti devlet partisi oldu diyorlar bir defa devletçi olmak bir şeref. Biz millet ile beraber yürüdük. Bizi devletçilikle suçlayacak en son parti CHP olmalı. Dünyada hiçbir partinin bankada hissesi yok ama CHP’nin var. Tek partili hayatta İş Bankası hisseleri CHP’nin di. Çok partili sisteme geçildi ama CHP hisseleri hazineye bırakmadı. CHP sağ duyulu bir şekilde meseleye bakıp bu tarihi hareketi ortay koyar tüm hisselerinizi hazineye bırakırsa ayakta alkışlarız” dedi.

Kongreye, AK Parti Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.