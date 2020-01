GELİBOLU AKADEMİ SPOR KULÜBÜ KURULDU

Gelibolu’da Akademi spor Kulübü kuruldu. Kulübün kuruluş çalışmalarını yıllarca profesyonel futbol oynayan, daha sonra Geliboluspor’a dönen futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet eden Ersoy Öz yürüttü. Kuruluş çalışmalarını bitiren Gelibolu Akademi spor kulübü önümüzdeki günlerde kongresini yaparak Başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek.

NEDEN AKADEMİ?

Biz altyapılarımızda genelde kazanma arzusunu öğretiyoruz. Sonunda bir yerlerde tıkanıyoruz. Ama öncelikle sevdiği sporu öğretmeyi başarabilirsek sonunda hem çocuklarımız, hem Gelibolu’muz ve Ülkemiz kazanacaktır.

Öncelikle hedefimiz okul öncesinden başlayarak çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak spor kültürünün yaygınlaşmasını ve kalıcı olmasını sağlamak.

Hızlı koşabilirsin, sert şutlar çekebilirsin, çalımda atabilirsin, kafa toplarında da iyisin. Çok güzel ama bunlar senin iyi bir sporcu olman için yeterli mi?

Mesela futbol; bir takım oyunu. Arkadaşların olmadan sadece bir top ile oynayabilirsin. Takımın bir parçası olmadan futbolcu olamasın.

Gelibolu Akademi’ye geldiğinde; yaptığın sporun televizyondan, bilgisayardan gördüğün kadar kolay olmadığını öğreneceksin. Ama merak etme, spor bir oyundur. Kuralları öğrenince hiçbir oyun zor değil.

Çocuklarımız yapmak istediklerini ne kadar erken öğrenirlerse o kadar güzel yaparlar.

VİZYONU;

Ülkemizde ve Dünyada çağımızın gerektirdiği şartları sürekli araştırarak, geliştirerek, kendi kulübümüze uygun bir model seçerek bunu uygulamak.

Gelibolu’da başlayarak her yıl tecrübe ile genişleyerek büyümek, sadece sınırlı branşlarda değil, erişebildiğimiz veya bize erişilebilen her branşta faaliyet gösterip İYİ BİREYLER, İYİ İNSANLAR, İYİ SPORCULAR yetiştirmek.

KURULUŞ AMACI

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın topluma faydalı ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

Yapmış oldukları sporun fairplay çerçevesinde; bedensel zihinsel ve psikolojik olarak sosyal ve kültürel gelişimlerinde fayda sağlamak.

Çocuklarımızın yapacakları bireysel veya takım sporlarında ilgilendikleri branşın gerektirdiklerini evrensel boyutlar çerçevesinde öğrenmek.

Enerjilerini paylaşmayı, yardımlaşmayı, kendilerine olan özgüvenlerini ön plana çıkartmalarını sağlamak.

ÇALIŞMA İLKELERİ;

Gelibolu Akademi spor kulübü olarak sporcuların; hijyen ve yaptıkları spora uygun kıyafetler ile yapacağı sporun standartlarına uygun spor yapmalarını sağlamak.

Kulübümüz tarafından uygun görülen saha şartlarında ve belirlenen zaman dilimlerinde planlı bir şekilde aileleriyle uyumlu olarak eğitim vermek.

İlgilendikleri spor dalıyla alakalı olarak, öğretmek kadar önemli olan, öğrencilerimizin kendi okul yaşantılarında verilen eğitimleri aksatmamaları ve kendi eğitimleri ile birlikte yapacakları sporun beraber yürütmeleri gerekliliğini vurgulamak.

KULÜBÜN HEDEFLERİ;

Faaliyet gösterilen branşlarda iyi dereceler almak.

Faaliyet gösterilen branşlarda iyi sporcular yetiştirmek.

Gelibolu ve Ülke sporunun gelişimine katkı sağlamak.

Gelibolu halkının spora olan ilgisini arttırmak.

Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan koruyarak sağlıklı ve zinde bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

Gençlerimize ve çocuklarımıza spor yapma imkanı ve alışkanlığı kazandırmak.

Hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmadan, engelli bireylerin spor yapmalarına katkıda bulunmak.

Sadece çocuklarımızın ve gençlerimizin değil, her yaştaki bireylerin spor yapabilmelerine yardımcı olmak.

Farklı etkinlikler düzenleyerek(gezi, kermes, yürüyüş, kamp v.b.) çevremize kulübümüzün ve sporun tanıtılmasına yardımcı olmak.

Özel yetenek sınavlarıyla alınan Lise, Üniversite, Kamu kurumlarına özel yetenek ile alınacak öğrencilere kurslar açmak. Çalışmalarında yardımcı olmak.

BAŞLANGIÇ;

Yılda iki kez,2 veya 3 aylık dönemlerde spor okulları açarak, her zaman çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşabilmek.7-8-9-10-11-12 yaş gruplarında yapılacak olan spor okullarından öğrencilerimizle birlikte müsabakalar ve geziler düzenleyerek sosyal etkinliklerde bulunmak.

ORTA SEVİYE;

Yıl içersinde yapılan spor okulları ile antrenörlerimizin belirledikleri öğrencilerimizle yıl boyu antrenman programlarıyla takım oluşumu ve takımlara adaptasyon amaçlı yıl boyu antrenman programları uygulamak.