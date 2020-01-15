Gazetemiz Yine Yanılmadı

Haber: Recep Yüzüak -Ak Parti’de İlçe Başkanı kim olacak yazımız üzerine, yayınladığımız tahminde yanılmadık.

İlçe Başkanlığı konusunda, adı geçen fakat hiç bir şekilde Ak Parti’de şansları olmadığını söylediklerimizden kimse görüşme için çağrılmadı.

Sadece eski Ak parti İl Yönetiminde bir dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Ömer Faruk Göktürk’ün başkan olması için ısrar ettiği Hasan Acar’ın ismi gündeme geldi.

Gazetemizin başkanlık şansı verdiği Serhad Sürücü, Tamer Karaaslan görüşme için çağrıldı.

Ak Parti’de bazı partililerde yine İl Başkanı tarafından görüşmek üzere ile davet edilerek, İlçe Başkanlığı konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Bazı Ak Partililerde ilçe başkanının bu yolla değil, sandık konularak seçilmesini önerdiler.Önümüzdeki İl Başkanlığı tarafından bu yapılan görüşmeler değerlendirilerek, genel merkeze bildirilecek, genel merkezindeki yetkililerce de aday ismi açıklanacak.

Görüştüğümüz Ak Partililer, kesinlikle rantçı grubun önerilerine kulak asılmamasını bir takım kişilerin, rant planlamaları için ortaya sürdükleri isimlerin Ak parti ile hiç bir ilintisinin bulunamayacağını böyle bir kazaya sebebiyet vermeden parti içinde uzun yıllar her görevde deneyim kazanmış, sosyal hayatta yeri olabilen, diyalogları güçlü, partiye olan bağımlılığı ispat edilmiş kişinin ilçe başkanı olmasını istediklerini dile getirdiler.Uzun bir süreden beri başkan vekilliği görevini yürüten Hakkı Uysal ve teşkilattan sorumlu Cahit Bilge, Recep Omaç, gibi isimlerinde partinin Gelibolu’da toparlanması için mutlaka yeniden rantçı gruptan arındırılarak sadece halkın ve partililerin onaylayacağı bir yönetimin yanı sıra kadın ve gençlik kollarının da mutlaka yeniden sil baştan yenilenmesini istediklerini, dile getirdiler.

Gazetemizin yaptığı yorumda da belirtildiği gibi rant çevresi ile yalakalıkla sosyal medyada Bülent Turan’a metiyeler dizerek, rol kapmak isteyenlere de itibar edilmediği görüldü.