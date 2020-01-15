Salı Pazarında Rekor Fiyat Domates ve Salatalıktaydı

Haber: Hilal GEZER- Her hafta Salı günü kurulan halk pazarında bu hafta rekor fiyat domates ve salatalıktaydı. Pazar tezgahlarında domates ve salatalık fiyatlarında son bir ayda rekor artış yaşandı.

Aralık ve Ocak ayında domates fiyatları yüzde 61.03 arttı. Dün Salı Pazarında domates ve salatalığın kilosu 6-8 TL arasında satıldı.