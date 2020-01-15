18 Mart Üniversitesi Öğrenci Konseyinden Kaymakam Kılınçkaya’ya Ziyaret

Haber: Seda Liman ZENGİN- 18 Mart Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal ve beraberinde heyet, Kaymakam Hakan Kılınçkaya’ yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ÇOMÜ öğrenci konseyinin çalışmalarıyla ilgili Kaymakam Hakan Kılınçkaya ’ ya bilgi verildi.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.