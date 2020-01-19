SÖMESTR TATİLİ BAŞLIYOR!

Haber: Caner AKŞİT- Sömestr yani yarıyıl tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü (bugün) karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020’deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.lçe Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre , ilçemizde toplam 6008 öğrenci ve 550 öğretmen 15 günlük yarıyıl tatiline ayrılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca 15 günlük tatilde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum.Karnelerinde zayıf olan öğrenciler ikinci dönemde daha sıkı çalışarak derslerini düzeltmelerini ,bol bol kitap okuyarak, eğlenerek ,dinlenerek tatillerini geçirmelerini öneriyorum.”dedi.

İKİNCİ NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020’de olacak, 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.