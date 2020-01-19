TÜRKİYE SPORTİF YETENEK TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME PROJESİ MODÜL 3 ÖLÇME VE DEGERLENDİRME…

Haber: Caner AKŞİT- Türkiye yetenek Taraması 08/10 yaş kız erkek ögrencilerini yönelik kurs programı dahilindeki ögrenciler modül 1 olan sporda özel yetenek sporcuları için temel hareket becerileri, eğitimi ve Gelişimi. Modül 2 Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Spora özgü temel eğitim ve hareket becerileri Gelişimi ni tamamlandı.

Modül 3 Çoklu branş gelişimini içeren spor Eğitimi modülü ileri düzey olan ölçme ve Değerlendirme aşaması dün gerçekleştirildi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AŞAMALARI…

ANTROPOMETİK ÖLÇÜMLER.

1.Boy uzunluğu

2.Vücut ağırlığı

3.Kulaç uzunlığu

4.Bacak uzunluğu

5.Oturma yüksekliği

MOTORİK ÖZELLİKLERE AİT ÖLÇÜMLER

1.Dikey sıçrama

2.Esneklik

3.Geriye sağlık topu atma

4.Pençe kuvveti

5.Çeviklik testi

6.Sürat koşu

KORDİNASYON TESTİ ÖLÇÜMLERİ

1. Kordinasyon Testi

DAYANIKLILIK TESTİ ÖLÇÜMLERİ

1.Modifiye edilmiş mekik testi

Bu ölçme ve değerlendirme aşamaları dikkate alınarak Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğünden gelen eğitmenler aracılığı ile ölçümler yapılıp kayıt altına alınmıştır. Ögrenciler modül 3 çoklu branş Gelişimi spor Eğitimi modülüne geçmişlerdir.