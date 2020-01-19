HİKAYE KİTAPLARI BOŞ KALAN KÜTÜPHANELERİNE IŞIK OLACAK…

Trakya Üniversitesi Çocuk Yatan Hasta Birimine Gazi Süleyman Paşa Okul Aile Birliğinden Yardımeli

Haber: Seda Liman ZENGİN- Trakya Üniversitesi çocuk yatan hasta biriminin kütüphanesine yardım eli Gazi Süleyman Paşa İlkokulu Okul Aile Birliği’nden geldi.Gazi Süleyman Paşa İlkokulu Okul Aile Birliği Trakya Üniversitesi çocuk yatan hasta biriminin kütüphanesine yaklaşık 500 adet çocuk hikaye kitabı bağışında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Trakya Üniversitesi Çocuk Yatan Hasta Biriminin kampanyasına destek vermek için kolları sıvayan Gazi Süleyman Paşa Okul Aile Birliği velilerinde desteği ile kütüphaneye çocuk hikaye kitabı yollayarak minik hastalara yardım eli uzattı.

Bunun üzerine Trakya Üniversitesi çocuk yatan hasta birimi gönderilen kitaplar için Gazi Süleyman Paşa Okul Aile Birliği’ne teşekkür ederek, bu duyarlı davranışlarından dolayı çok duygulandıklarını ifade ettiler.