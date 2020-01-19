Haber: Seda Liman ZENGİN- Yarıyıl tatili dolayısıyla Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’nda karne programı düzenlendi.

Törene Kaymakam Hakan Kılınçkaya,Belediye Başkan Vekili Av.Koray Akkuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya,Belediye Başkan Vekili Av.Koray Akkuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca öğrencilere karnelerini kendileri takdim etti.

Yarıyıl tatilinde öğrencilere bol bol dinlenmeleri, kitap okumaları konusunda öneride bulunup, tüm öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller dilediler.