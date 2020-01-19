Kaymakam Kılınçkaya’dan Tarih Çevre Koruma Derneği’ne Ziyaret

Haber: Ali GEZER- Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneğini ziyaret etti.Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Emel Okandan, dernek çalışmaları hakkında Kaymakam Hakan Kılınçkaya’ ya bilgi verdi.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren dernek başkanı Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya’ ya teşekkür etti.