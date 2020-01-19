Gelibolu Belediyesi’nden Çocuklara Tatil Hediyesi Ücretsiz Film Gösterimi

Haber: Hilal GEZER -Gelibolu Belediyesi yarı yıl tatilinde çocuklara ücretsiz film gösterisi sunacak.Çocukların severek izlediği çizgi film Rafadan Tayfa bu kez “Göbeklitepe” bölümüyle izleyicisinin karşısında.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmi Belediyenin tatil dönemi boyunca hafta içi hergün saat 15:00’te Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gösterime girecek.