Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergahları Belirlendi

Haber: Hilal GEZER -Toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları yeniden belirlendi.

6 /10/1983 tarih ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 3.Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan toplantı , gösteri yürüyüşleri yer ve güzergah alanı;

Toplanma alanı,

Gazi Süleyman Paşa Meydanı

Yürüyüş Güzergahı

Gazi Süleyman Paşa Meydanından hareketle, Gölcük Caddesi ,Gazi Süleyman Paşa Camii(Büyük Camii) kavşağından, İbn-i Hasancık Sokağı takiben Atatürk Meydanı ve Atatürk Anıtı önü.

Toplantı Alanı

Atatürk Meydanı, Atatürk Anıtı önü

Dağılma Yeri

Atatürk Meydanı ve Atatürk Anıtı önünden, Kore Kahramanlar Caddesi, Eski PTT Caddesi, İbn-i Hasancık Sokağı ve Liman Meydanı Tuğsavul Caddesi istikameti.

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler

Yazıcızade Mahallesi Belediye Caddesi ile Balıkhane Sokağının, Celal Birsen Meydanındaki kesişme noktası.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, 26 Kasım Caddesi ile Emek Caddesi kesişme noktası.

Hoca Hamza Mahallesi, Muhittin Reis Caddesi Askeri Sosyal Tesisler Nizamiyesinin 20 metre ilerisi (Eğritaş yönünde ) olarak belirlendi.