CHP İlçe Başkanı Parlak Güven Tazeledi

Haber: Seda Liman ZENGİN-. CHP İlçe Başkanlığı Kongresi 19 Ocak Pazar günü ilçemiz Oya Düğün Salonu’nda İlçe Başkanlığı seçimi gerçekleştirdi.

İlçe Başkanlığına İsmail Parlak ve Nevzat Kaya aday gösterildi.

Dün yapılan CHP İlçe Kongresinde 178 delege oy kullandı.Sandıklar açıldığında, geçerli oyların 102 sini beyaz listenin adayı İsmail Parlak alırken, Mavi listenin adayı Nevzat Kaya 69 oy aldı.

CHP İlçe Başkanlığı seçimi için program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başladı.

Ardından divan kurulu üyeleri kuruldu.Divan kurulu Başkanı Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek bir konuşma gerçekleştirdi.

Taner Özgöz tarafından faaliyet raporu okundu.Önergeler alınarak tekrar sırasıyla konuşmalara geçildi.

İlk konuşmayı Divan Kurulu Başkanı Muharrem Erkek yaptı.

Muharrem Erkek CHP İlçe Başkanlığı seçiminde

söz aldı. ; “Türkiye’nin sorunlarını ve çözüm önerilerini kamuoyunda halk ile paylaşıyoruz.

Türkiye’de konuşlan hangi sorun varsa o sorunla ilgili CHP olarak ,çözüm önerilerimiz de var.Bunları örgütlerimiz aracılığıyla da herkesle paylaşmaya devam edeceğiz.

Türkiye Yönetilmiyor Savruluyor

Dış politikada iflas etmiş bir siyasetle karşı karşıyayız.Ümmet diyerek, milleti unutanlar, ümmet diyerek yola

çıkanlar işte bugün Doğu Akdeniz’de görüyorsunuz.Ümmet diyenler dahi dış politikayı görünce, 180 derece değişmesi gerektiğini,açık bir şekilde

gördüler.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün,Libya’da olduğunu söyleyenler heralde Mustafa Kemal 1908’de ve 1911’de Libya’ya gittiğinde Libya’nın vatan toprağı olduğunu da unutmuşlar ama

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne Libya’da ne Yemen Çölleri’nde, ne Ortadoğu’da olmayı o dönemde hiç bir zaman doğru bulmuyordu.Bir Osmanlı erinin dahi orada şehit düşmesini istemiyordu.

Çünkü Balkanların ve Anadolu’nun ciddi tehdit altında olduğunu görüyordu ve 1912’de Trablusgarb’ta İtalyanlarla savaşırken Balkan Harbi patlak verdi.Balkanları ve Anadolu’yu savunmalıyız diyordu ama gelinen noktada

o büyük öngörüsü dinlenmediği için,dönemin maceracı yönetimleri ve saray maalesef Balkanlarda ve Anadolu’da işgal altında kaldı daha sonra verilen bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi CHP’nin temeli ve ruhu oldu.

Sorumluluğumuz çok ağır bunun bilincindeyiz bu görev ve sorumluluk bilinciyle gece gündüz hep birlikte, çok çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

2014 ve 2019 ‘a baktığımızda yerel seçimlerde de 31 Mart’ta hep birlikte “Mart’ın sonu bahar” dedik ve baharı Türkiye’ye getirdik.

Ülkemizin nüfusunun yarısı milli gelirimizin yarısından fazlası,CHP’li delegelerin yönettiği kentlerde.Bu bizim için hem çok çok büyük sorumluluk hem de önümüzdeki il genel seçimlere,cumhurbaşkanlığı seçimine ve milletvekilliği seçimine giderkende çok çok öenmli bir gösterge.”dedi.

Ardın sözü Belediye Başkanı Mustafa Özacar aldı.Özacar konuşmasında;

“Ben dedimki bu kongrede bir demokrasi şöleni yapacağız.Evet doğru bir demokrasi şöleni yaşatıyoruz.

Biz hep yok sayılıyoruz, törenlerde yok sayılıyoruz, yemek davetlerinde yok sayılıyoruz,temel atma törenlerinde yok sayılıyoruz.Protokollerde yok sayılıyoruz ama biz Halkız her yerde varız.İşte bizler bu azim ve inançla hem hizmet etmeye, hemde mücadele etmeye devam ediyoruz.Bizler yoktan var eden yepyeni bir ulus, yepyeni bir ülke kuran,Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürüyen, CHP’nin yılmaz, onurlu neferleri olarak, mücadelemize devam ediyoruz.

Gerçekten çok zor yol katediyoruz ama yılmıyoruz biz sadece Gelibolu Belediyesi’ni ve Gelibolu şehrini yönetmiyoruz.Biz bize bağlı olarak Gökbüet Su Birliği’nden, Çokal Barajı’nın Şarköy Barajı’nın bir bölümünü ve Yarımadanın Su Birliği’ni de yönetiyoruz.Aynı zamanda yarımadanın çöp sorununu halleden o şekilde sorunlarını çözmeye çalışan, Katı Atık Birliği’ni de yönetmeye çalışıyoruz. Merak etmeyin,öyle destek alıyoruz ki her biri ayrı bir engel her birini ayrı ayrı aşmak zorundayız.Bugüne değin hep mücadeleler sonucu buraya kadar geldik.

Geçen gün arkadaşlarıma soruyorum diyorm ki; “Bir pazaryeri alacağız, en son 10,5 yıl sonra pazaryerini satın aldık.Gelibolu Halkının parasıyla satın aldık.

İskele dediler hepsini kamulaştırdık,Her şeyi hazır ettik projeler hazır,merak etmeyin bu yapılacak iskeleyi Gelibolu Halkı ödeyecek buna karşılık bize dayatılan tüm koşulları kabul ettik.Yeterki iskele yapılsın.Parasını biz Gelibolu Halkı ödeyecek.Kimsenin bir katkısı yok.Biz bunu da yaparız, yeterki izin verin.Hayır bizsiz bir adım atamazsınız diyor.Bunu da kabul ettik.Herşey bulundu.Para bulundu, taşta bulundu şimdi vuracak kuş kaldı.Diliyoruz ki; bir an önce samimiyet hasıl olur.Bu iskele de bir an önce burada yapılır.Gelibolu Halkı da bu çileden kurtulur.”diyerek pazaryeri ve iskeleyi konu alan Gelibolu sorunlarından bahsederek,demokrasi,birliktelik,beraberlik,kardeşlik ve bölünmez toprak parçası vatanımızdan bahsederek kimsenin bizi ayrıştırmasına izin vermeyeceğiz.”dedi.

İsmail Parlak konuşmasında;

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere vermiş olduğu ülkemizi çağdaş uygarlık yolunda yüklenen, cumhuriyet değerlerine gönül veren ve devrim ilkelerini sonuna kadar savunmaya kararlı, yürekli insanlar.Cumhuriyet Halk Partililer,CHP Türk Halkının var olma idaresinin adıdır.Bağımsızlık aşkıdır, özgürlük sevdasıdır.CHP olmak demek, halkı yoksulluktan kurtarmak için,başı dik sırtı pek,bir ülke olmak için kendini adamak demektir.Siyaset bana ne verecek değil,ben topluma ne vereceğim demektir.CHP li olmak demek devrimci olmak demektir, değişime cesaret edebilmek ve değişime ayak uydurabilmek demektir.CHP’li olmak demek Cumhuriyet’in kurucusu, demokrasinin öncüsü olmak demektir.CHP’li olmak demek çağ değiştirecek kudretin ve evrim yapacak iradeye sahip olmak demektir.Bu devrimci ruh Türkiye’ye yeni bir ufuk, Türk Halkı’na ise yeni bir umut kazandıracaktır.Buna yürekten inanıyorum.Yerel örgütlerde yönmeticilik yapmak sorumluluk gerektirir.Zordur, yorucudur.

Önemli olan tüm siyasi ve kariyer beklentisinden uzak, önyargılardan arınmış, iktidara odaklanmış,bir örgüt kapısının oluşturulmasıdır.Herşeyin en iyisine en güzeline layık halkımızın her zaman ve her koşulda yanında olarak gerektiğinde her türlü fedekarlığı yaparak,örgütlerimizi hazır ve dinamik tutmak zorundayız.

Ben şimdi bu kürsiden geçmişte yaşanan tüm olumsuzlukları, kırgınlıkları,daha da önemlisi küçük hesapları bir kenara koyarak hepimizi birlikte hareket etmeye çağırıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ardından Nevzat Kaya sözü aldı. Kaya sözlerinde;

“Sayın Genel Başkan Adalet yürüyüşünü başlattığında biz ilçe örgütümüze duyuruları yaparak Bolu Kaynaşlı’da adalet yürüyüşüne getirdik.Taksimde manifesto açıklamasında büyük katılım sağladık.%69’dan ittifaktan ,%51 ‘e düştük 2500 seçmen kayıp bunu herkes burada paylaşacağız ve bilecek.

Bir hareket Kazdağları,Çanakkale’de yükselen direniş Türkiye’ye mal oldu.Dünyaya mal oldu hakikaten güzel bir direnişti ve AKP iktidarı ve tek adam geri adım atmak sorunda kaldı.Burnumuzun dibindeki Kazdağlarına sahip çıkmazsak, o zaman uzaktaki yerlere ulaşamıyoruz mu diyeceğiz?

Bu anlamda bu önümüzdeki süreçte adaylık kavramımız böyle oluştu.

Ardından milletvekili Özgür Ceylan bir konuşma yaptı.

İsmail Parlak Yönetim Kurulu Asil Üyelerinde; Saliha Adiller,Şefik Ay, Emel Bakır,Engin Coşkun, Aynur Demirkaya,Yücel Gülşen, Funda Kavas,Necdet Lekesiz,İsmail Mandacı,Ahmet Onay, Taner Özgöz,Recep Türk yer aldı.

Nevzat Kaya Yönetim Kurulu Asil Üyelerinde;Süel Acar,Gülay Arcan,Şükrü Çalışkan,Ali Rıza Çelik,Ergün Engin,Mesut Ergün,Behra Güneşdoğdu,Erhan Koç,Samet Kurada,Serpil Okan,Aysel Özyörük,Hüseyin Tok yer aldı..

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra kısa bir konuşma yapan İsmail Parlak; “Bu seçimi ben değil, CHP ‘si kazandı.Burada kaybeden de yok, bu şölenden CHP güçlü çıktı. Bundan önce olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz.”dedi.

CHP İlçe Kongresine Çanakkel Milletvekili Av.Muharrem Erkek, Özgür Ceylan, eski CHP Milletvekili Ali Sarıbaş, Belediye Başkanı Mustafa Özacar,Kavak Belediye Başkanı Necati Kopça, Çanakkale CHPİl Başkanı İsmet Güneşhan,Parti Başkanları, Köy Muhtarları, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.