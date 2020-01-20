Yılın En Soğuk Günü “Bocuk Gecesi”Kutlamaları Yapıldı

Haber: Ali GEZER- Keşan’a bağlı Çamlıca köyünde eski bir Balkan geleneği olan “Bocuk Gecesi” kutlamalarına ilçemizdende katılanlar oldu.Orta Çağ’dan kalma bir gelenek olduğu bilinen Bocuk kutlaması için çevre illerden olduğu gibi ilçemizden de bir münibüs vatandaşımız akşam saatlerinde Keşan ilçesinin Çamlıca köyüne akın etti.

Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği’ni bahçesinde toplanan vatandaşlar kurulan standlarda önce yüz makyajı yaparak çeşitli maskeler taktı. Dernek üyelerinin yardımıyla yüzlerini boyayanlar, beyaz çarşaf giydi. Gelenek olarak yılın en soğuk gününde gerçekleşen Bocuk Gecesi’ne katılanlar dernek bahçesine yakılan ateşlerin etrafında ısındı.

Daha sonra köy sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı tepsilerde konuklara ikram edildi. Sokaklara inen gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Yüzleri boyalı gençler, yoldan geçen arabaları durdurdu, köy kahvesinde yaşlılarla sohbet etti.