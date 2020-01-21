Saman Kamyonları Tehlike Saçıyor

Haber: Seda Liman ZENGİN- Saman Balyalarının aşırı yüklenmesi nedeniyle kasalarında büyük bir yüksekliğin oluştuğu kamyonlar, şehir içi ve dışında karayollarında seyrederken özellikle geride takip eden araçlar için trafik güvenliğini tehlikeye düşürüyor.

Bazı saman balyası yüklü kamyonların branda çekmemesi nedeniyle önlerini görmekte zorluk çeken ve sollama yaparken sıkıntı yaşayan sürücüler, uçuşan samanların görüş mesafelerini de düşürerek zor anlar yaşadıklarını belirtirken, son günlerde yollarda bu balya yüklü kamyonların yanmalarıda ayrı bir tehlike yaratmaya başladı.

Bilindiği üzere önceki gece Güneyli yokuşunda yanan saman balyası yüklü kamyondan sonra, vatandaşlar yollardaki bu tehlikenin daha sık kontrol edilmesini ve tedbir alınmasını isterken, saman balyası yüklü yangına Gelibolu Belediyesi 2 itfaiye aracı, 1 iş makinası, 1 vidanjör ve 10 personel ile müdahalede bulunurken, takviye olarak da Kavak itfaiyesi ve Bolayır’dan da, su tankeri ile müdahale etmişti. Vatandaşlar, ilçedeki gemi kuyruğunun çift sıra yapılması nedeniyle kapanan yoldu bu durumun yaşanmamasını ümit ediyorlar ve böyle araçların şehir merkezlerine sokulmaması içinde bir yıl önce temeli atılan yeni iskelenin biran önce yapılmasını istiyorlar.