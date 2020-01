BELLEĞİMİZİ YOKLAMA ZAMANI

Eski insanların yaşam deneyimlerinden süzülerek gelen bir söz var dilimizde. 19.yüzyıl edebiyatçılarından Muallim Naci’ye ait olduğu da söylenir: “Hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür.”

İnsan hafızasının unutmak gibi sakat bir tarafının olduğu anlatılır bu sözde.

Amacımız geçmiş günlerin açtığı yaraları kaşımak değil; ama, yakın tarihimizde hepimizi sarsan, derinden yaralayan, can evimizden vuran nice haberle sarsıldığımızı da unutmamız gerekiyor!

Haince kurulmuş kanlı tuzaklarda yitirdiğimiz onlarca aydınımızı, düşünce insanımızı aramızdan çekip alıverdi kimi eller… Ülkelerine, insanımıza, öğrencilerine en yararlı oldukları ve olacakları bilinen süreçlerinde yitirdik onları. Her biri yurtseverliğin simgesiydi. Emperyalizmin içimizdeki uzantıları ile Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyeti yıpratmak için kolları sıvayanlar el ele verdiler; halkımızın bilinçlenmesi, öğrencilerinin iyi bir eğitim görmesi, yurtlarını sevmeleri için canla başla çalışan, eser üreten örnek insanları aramızdan koparıp aldılar. Onlar daha o günlerde işaret etmişlerdi, halkımızın bugün başına getirilen sıkıntıları, yaşanagelen sosyal kültürel, siyasal, ulusal olguları.

O güzel insanlardan birisiydi Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil. Cumhuriyet aydını, eğitimci, yazardı Tütengil. 7 Aralık 1979 tarihinde evinden üniversiteye giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Tütengil. Akademik yaşamında çok önemli eserler üreten, 58 yaşında katledilen Tütengil, Cumhuriyet gazetesinde de yıllarca yazılar yazdı. Otomobiline yerleştirilen bomba ile katledildi. Onun için Uğur Mumcu, gazetesinin ‘Gözlem’ başlıklı köşesinde şöyle yazdı: “Vah Tütengil Hoca Vah!….Sen de mi bu kör kurşunla, bu namussuz çetelere kurban gidecektin? Senin gibi aydın, senin gibi ilerici insanların görevi, bu kan gölünün ardındaki gerçekleri gözler önüne sermek değil miydi?”

Bu haykırışın sahibi Uğur Mumcu, araştırmacı gazeteciydi, Cumhuriyet gazetesi köşe yazarıydı. Türk halkının nabzını tutan, ona Cumhuriyet değerlerini taşıyan, araştırdığı gerçekleri ‘Gözlem’ başlıklı köşe yazılarında irdeleyen bu gazeteci, vefatının 27. Yıldönümünü yaşadığımız 24 Ocak 1993 günü Ankara’nın Karlı Sokak’taki evi önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Antiemperyalisti…Cumhuriyetçiydi…Devrimciydi…Faili meçhul bir suikasta kurban giden aydınlanmacımızdı. Bu suikastla ilgili olarak olay yerinde yapılan inceleme sonunda hiçbir kanıt bulunamadı. Bombanın etrafa dağıttığı parçaların kimi ellerce ortadan kaldırıldığı iddia edildi.

Kendisinin de başına gelen türden hain saldırılarda can vermiş demokrat, yurtsever, Atatürkçü aydınları yitirdiğimizdendir; “Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi sokak ortasında vuranlar, ağabeyimiz, babamız yaşlarındaydı. Ya bu düzenin kirli çarklarına ortak olmuşlardı ya da susmuşlardı bütün olup bitenlere. Öfkesini bir gün bile karşısındakine bağırmamış insanların gözleri önünde öldürüldüler. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, batı uygarlığı adına. Bizleri bir şafak vakti ipe çektiler. Korkmadan öldük ey halkım, unutma bizi!” sözleriyle bize seslenmiş, adını tarihe yazdırmıştı Kalpaksız Kuvay-ı Milliyeci Uğur Mumcu…

Diğer bir aydınımız Prof. Dr Ahmet Taner Kışlalı 21 Ekim 1999 tarihinde , evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması ile yaşamını yitirdi. Faili meçhul kalmış bir cinayet kurbanıydı. Akademisyendi, Cumhuriyet gazetesi köşe yazarıydı, eski Kültür Bakanlarındandı. Suikasttan önce, hakkında Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede haber yapılmış, Kışlalı’nın fotoğrafı üstüne ‘X’ çarpı işareti çekilmişti. Ki, bu gazetenin benzer tutumunu tekrarlamaktan kaçınmadığı da bilinegelmekte…Kışlalı, “Kemalizm geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür.” diyordu… “Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçınmaktır” diyordu…Onun içindir savunduğu Cumhuriyet Türkiyesi’nin Kemalist değerlerini kabullenmeyenlerce katledildi…

Türkiye’nin aydın kadınlarına bir örnekti Doç. Dr. Bahriye Üçok. Laiklik adına ömrü boyunca mücadele etmiş bir akademisyen, yazardı. Kontenjan senatörü olmuştu. Önemli bir İslam uzmanı, bilim kadınıydı. İslam dininin hurafelerden, yalanlardan, tarikatlardan kurtulması gerektiğini savunur, bu alanda kitaplar yazardı. Bu nedenle dinci ve bölücü örgütlerce hedef görüldü. 6 Ekim 1990 günü evine gönderilen bombalı bir paketin elinde patlaması sonucu yaşamını yitirdi…

Atatürkçü Düşüncenin yılmaz savunucusuydu Prof. Dr. Muammer Aksoy. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucu üyelerindendi, Derneğin başkanlığını yaptı. Anayasa hukuku profesörüydü. TBMM Anayasa Komisyonu sözcülüğü görevi, Kurucu Meclis üyeliği görevi vardı. Ankara Barosu Başkanlığı, Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Hukuk, siyaset, laiklik, insan hakları alanlarında kitaplar yazdı. 31 Ocak 1990 tarihinde işlenmiş bir suikastla can verdi. O gün bürosundan çıkmış evine doğru giderken, günlerdir kendisine açılmış telefonlarla bildirilen tehditler vardı aklında. O düşüncelerle evinin önüne gelmiş, apartmanına girmişti: Tabancalar patladı; sağ şakağı ve sol göğsünden aldığı iki kurşun yarası ile merdiven dibine düşerek yaşamını yitirdi. Faili meçhul cinayetlere kurban verdiğimiz bir aydınımız oldu… Ankara’da evinin önünde uğradığı bir silahlı saldırıda, 18 Aralık 2002 tarihinde öldürüldü Doç. Dr Necip Hablemitoğlu. Öldürüldüğünde 48 yaşındaydı. Gerçeklerini bugünlerde yaşadığımız FETÖ örgütünü ilk kez tespit eden kişiydi. Bu örgütün devleti ele geçirme hazırlığı yaptığını ileri sürüyordu. Faili meçhul bir cinayete kurban verdiğimiz aydınımız oldu…

Doç. Dr. Bedrettin Cömert, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesiydi. Türkiye’nin yetiştirdiği önemli bir sanat tarihi uzmanıydı. 11 Temmuz 1978 günü sabah 8.45 sularında evinden çıkmış, mavi volksvagen marka arabasına doğru ilerlemişti. Yanında eşi de vardı. Az ileride arabasının yolunu kesen Simca marka bir araçtan çıkan iki kişi, onları hedef almış yaylım ateş açmıştı. Bu çapraz ateş altında Cömert olay yerinde can verdi eşi ağır yaralandı…

Bu kadar değildiler; isimleri yazmakla bitmezdi. Ama yaşamlarının sona ermesinde bizim rolümüzün olduğunu yadsımayacağımız daha nice aydınımızı da anmadan geçmemeliyiz.

Prof. Dr. Türkân Saylan ÇYDD Genel Başkanı’ydı. Türkiye’nin ölümcül hastalıklarına umar getiren başarıların kahramanı bir doktordu. Sağlık alanında, eğitim alanında binlerce insanın yaşam yolunu aydınlattı. YÖK üyeliği görevi yaptı. Türkiye’nin çağdaşlaşma ve aydınlanma sürecine bir ‘Balyoz’ gibi inen, Ergenekon adı verilen operasyonlarda evi ve sorumlusu olduğu Derneği aranan, yakın çalışma arkadaşları gözaltına alınan bu öncü insan, bir kahramandı. . 18 Mayıs 2009 tarihinde vefat etti. Dinsizlikle , Hristiyan misyoneri olmakla suçlanmıştı…

Cumhuriyet Vakfı adına Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve köşe yazarı İlhan Selçuk Ergenekon soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Bu adın verildiği ileri sürülen silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddia ediliyordu. 12 Mart’ları, 12 Eylül’leri yaşamış, işkencelerden geçmiş bir gazeteciydi. Yazarı olduğu gazetenin ‘Pencere’ başlıklı köşesi,. Türk insanının tarihine, sosyal dokusuna, kültürüne açılmıştı. Okurları bu pencereden gelen gerçeğin, bilimin, demokrasinin, çağdaşlığın ışığıyla aydınlanıyordu. Son gördüğü zulüm üstüne yorulan bedeni ile tedavi gördüğü hastanede 21 Haziran 2010 günü yaşama veda etti…

Onların her biri Yunan mitolojisinde yaşayan Prometheus’tü. Bilgi ateşini tanrılar dünyasından çalarak insanlığa götürmeye azmetmiş Prometheus’un benzerleri. İnsana çok önemli bir gücü olması gerekecek bilgiyi kazandırmak, onu kendine güvenli ve özgür kılmak için yaşamları boyunca savaşım vermekten geri kalmamış birer önder insandılar. Engizisyon mahkemesinde dünyanın güneş etrafından döndüğü tezini inkar etmeye zorlanmış bir Galileo Galilei gibi… Kilisenin söylediklerinin aksini söyleyen, dünyanın merkezinin dünya değil güneş olduğu fikrinde ısrar eden Giordano Bruno gibi… İnsana soru sormayı öğrettiği için haksız yere ölüme mahkum edilen ilk düşünce suçlusu Sokrates gibi.. Hepsi de bu mücadelenin önüne set çekmek isteyen güçlerce türlü işkencelerden geçirildi; yaşamları ellerinden alındı.

Tüm bu insanlarımız gerçeğin, doğrunun, bilginin yolunu açmak istediklerinden katlanılamadı kendilerine. İşte bu nedenledir isimlerini andığımız veya yazımıza sığdıramadığımız tüm bu demokrasi ve özgürlük şehitlerinin kabirlerinde ışıklar içinde uyumalarını dilemek, onların belleklerimizden silemeyeceğini söylemek görevimizdir. Onlara vefa borcumuz var, dememiz yetmiyor; yürüdükleri aydınlanma yolunu izlemek kararlılığımızı göstermek de görevimiz!

Adalet ve Demokrasi Haftası olarak kabul ettiğimiz 24 Ocak / 31 Ocak arasındaki günlerimiz belleğimizi yoklama zamanıdır. Bu günlerimiz ulus devlet modeli Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk Devrim ve İlkelerine, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine, adalete ve demokrasiye sahip çıkma zamanıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde laik ve bağımsız bir devlet olarak kuruldu.

Ulusal, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti; hak, hukuk, adalet ve demokrasi ayakları üstünde yükselecektir.

Bugün ulus devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin bu temel niteliklerinin, yaşayageldiğimiz süreçte, nasıl dönüştürüldüğünü de anımsamakta yarar var. Tekil ve laik Ulus Devlet’i parçalamak, Atatürk’ü ve Cumhuriyet felsefesini yok edip Türkiye Cumhuriyeti’ni çok kimlikli, çok ırklı, bir din devletine dönüştürmek istekleri gündeme getiriliyor. Egemenliğin ulusa ait olduğu ve ulusun kendi kaderine sahip çıktığı Cumhuriyet, yeni bir sisteme dönüştürüldü; 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasından beri uygulanagelen, ‘tek kişi yönetimi’ demeye gelen bu sisteme ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ adı veriliyor. Parlamenter sistem, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi anlamını yitiriyor. TBMM’nin yasama yetkisi budanıyor, yürütmeyi (hükümeti) denetleme gücü elinden alınıyor. Cumhuriyet’in karakteri olan Devrimler örseleniyor, olmazsa olmaz bildiğimiz laiklik ilkesinin yerine din duygusunu hayatın merkezine alan kurallar toplum yaşamına ve devlet düzenine getiriliyor. Dil, kültür, siyaset, dış politika ortamında ulusumuz Yeni Osmanlıcılık hayalleri içine çekiliyor. Son olarak da ‘Yurtta barış dünyada barış’ diyen Mustafa Kemal’in ülkesinde, arkasında emperyalist küresel güçlerin yer aldığı Libya iç savaşının ortasına Türk askeri gönderme kararı verildi. Unutmayalım ki, başlangıç günlerinde olduğumuz 2020 yılı, bir madalyonun iki yüzünü andıran anlam içerir. Bir yüzünde Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ile başlayan Milli Mücadele’nin, diğer yüzünde TBMM’nin açılışının ve egemenliğin ulusa ait olduğunu ilan edişimizin 100. Yıldönümü yaşar. Milli Mücadele’nin başlangıcında ve ulus egemenliğine dayılı parlamenter sisteme geçiş günlerinde de ülkemiz ve ulusumuz karanlık bir tablo ile yüz yüze idi. Oysa, geleceği yaşama azmi ile dopdolu Mustafa Kemal, “Dağ başını duman almış / Gümüş dere durmaz akar / Güneş ufuktan şimdi doğar / Yürüyelim arkadaşlar.” marşı ile karanlık günlerden kurtuluş azim ve kararını ulusun geleceğine taşıyordu. O, savunduğu ilkeler yolunda yürüyerek umut ettiklerini gerçeğe dönüştürdü. Tutsak düşürülmek istenmiş ulusu yepyeni bir devlet düzenine, demokratik hukuk devleti düzenine, laik toplum yaşamına kavuşturdu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne açtığı çağdaşlık ve uygarlık yolunun başlangıcında, bu umutları gerçekleştirme isteğinin güven ve inancı, bizlere gösterilen karanlık günlerden kurtuluş yolunun anahtarı vardır.

Bu karanlık günlerden kurtuluş yolunu açmak için, toplumsal barış ve huzuru korumak için, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlık yolunda yürümesi için, Atatürk Devrim ve İlkeleri’nin ulusumuzun yolunu aydınlatan ışığımız olması için, hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı devlet düzeni ve adalet temelli toplum için mücadele etmiş, bu uğurda can vermiş insanlarımızı saygı ile anıyoruz.