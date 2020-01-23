Özacar’a Ziyaretler Sürüyor

Haber: Ali GEZER- 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün köprü ve çevre otoyol şantiyesinin Çevre ve Sosyal İşler Müdürü Melih Mumcu, Özacar’ı makamında ziyaret etti.

Özacar, nezaket ziyareti dolayısıyla Mumcu ve kendisine eşlik eden beraberindeki heyete teşekkür etti.

Özacar’ın ziyaretleri arasında dün Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Çanakkale İşletme Müdürü Tunç Özdemir ve Gelibolu İşletme Şefi Remzi Balpınar’da vardı.

Ziyarette iki kurumu ilgilendiren Gelibolu ile ilgili alt yapı projeleri değerlendirildi.