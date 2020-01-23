Hayatımız Roman Proje Ekibinden Gelibolu Özel Bakım Merkezini Ziyaret

Haber: Seda Liman ZENGİN- Hayatımız Roman Projesi ‘ndeki çocuklar ve proje ekibi sömestr tatilinde Gelibolu Özel Bakım Merkezini ziyaret ettiler. Gelibolu Özel Bakım Merkezi Sorumlu Müdürü Serdar Gurevin çocuklar ile bir soru cevap toplantısı gerçekleştirip, çocukların tüm sorularını cevapladı.

Gelibolu Özel Bakım Merkezinin misafirverligi ve özverili çalışmaları için Hayatımız Roman Projesi ekibi merkez sorumlu Müdürü Serdar Gurevin’e teşekkür etti.