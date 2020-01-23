Deprem Gelibolu’da da Hissedildi

Haber Merkezi- Geçtiğimiz akşamki deprem İzmir,İstanbul,Çanakkale, Bursa’da ve İlçemizde de hissedildi.Deprem ilçemizde de paniğe neden oldu Çanakkale köylerindeki 15 binada çatlakların meydana geldiği bilgisi verildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre,çarşamba akşamı saat 22:22 ‘de merkez üssü Manisa’nın Akhisar İlçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem İzmir, İstanbul, Çanakkale, Bursa ve ilçemizde de hissedildi.