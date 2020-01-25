ÇİN’DEN GELEN TURİSTLERE SAĞLIK KONTROLÜ İSTENİYOR

Seda Liman ZENGİN- Çin’de başgösteren ve hızla yayılan Korona Virüsünün ülkemize girmesinin de çok kolay olduğunu söyleyen vatandaşlar, Çanakkale ilimize de çok miktarda Çinli Turist’in geldiğini, bu yüzden Çanakkale ve Gelibolu başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’nün gelen tursitlerin kontrol edilmesini istiyorlar. Hergün Çanakkale ve çevresini 2 binden fazla Çinli, Koreli ve o bölgenin ülkelerinden gelen turistin ilimiz çevresine de virüs bırakabileceğine dikkat çeken vatandaşlar, acilen ilçeler ve il bazında kontrollerin başvurulması ve hızla tedbirler alınmasını istiyorlar.