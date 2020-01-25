BAŞKAN ÖZACAR, MEMURLARLA ALTINCI SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Gelibolu Belediyesi ile KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan altıncı toplu sözleşme ile memurların ekonomik koşullarında iyileştirme yapıldı.Gelibolu Belediyesi’nin kuruluşundan bu yana memurlarla toplu sözleşme yapan tek başkan olan M.Mustafa Özacar, memur personeli ile görev dönemi içerisinde altıncı toplu sözleşmeyi sendika yetkilileri ile birlikte imza altına aldı.

Gelibolu Belediyesi ile KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında, memur ve sözleşmeli statüsündeki 68 personeli kapsayan toplu sözleşme için düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, Tüm Bel-Sen Çanakkale Şube Başkanı Bülent Barın, şube yöneticileri ile Gelibolu Belediyesi İşyeri Temsilcileri katıldı.

01 Ocak 2020-31 Aralık 2021 dönemini kapsayan ve iki yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi sonucunda Gelibolu Belediyesi’nde çalışan memur ve sözleşmeli memurlara mali haklarda iyileştirme yapılarak en yüksek devlet memuru kat sayısı olan tavan aylığın yüzde 100 üzerinden imza altına alındı.

Sözleşmeyle ilgili Tüm Bel-Sen Çanakkale Şube Başkanı Bülent Barın, “Yapılan bu toplu sözleşme sürecinde Gelibolu Belediyesi memur ve sözleşmeli memur emekçilerinin kazanımları konusunda sendikamızın imzaladığı sözleşmeden emekçilerimiz adına mutluyuz. Bu süreçte emeğin en yüce değer olduğu olgusu ile hareket eden Belediye Başkanımız sayın Mustafa Özacar’a teşekkür ederiz. Emekçilerimiz de çalışmaları ile Gelibolu Belediyesi’nin çalışmalarına ev verimli katkıyı sunacağına inancımız tamdır. Toplu iş sözleşmemizin her iki tarafa hayırlı olmasını diliyoruz.”” ifadelerini kullandı.

Memurlar ile görev dönemi içerisinde yaptıkları altıncı toplu sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Mustafa Özacar, “İmza altına aldığımız sözleşmede emeğe olan saygımız gereği çalışanlarımıza imkanlar çerçevesinde en iyi olanakları sağladığımızı düşünüyoruz. Bu sözleşmeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.